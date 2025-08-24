сегодня в 07:36

Федорищев рассказал об атаке БПЛА ВСУ на предприятие в Сызрани Самарской области

Украинские беспилотники попытались нанести удар по промышленному предприятию в Сызрани. В городе работало оповещение населения об угрозе атаки, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Для этого включали сирену. Также делали объявления через громкоговорители.

По предварительной информации, после атаки БПЛА ВСУ никто не погиб и не пострадал. В Самарской области ввели режим «Ковер». Воздушное пространство на время закрыто.

Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС РФ вечером 23 августа сбили 57 украинских беспилотников. Их уничтожали с 17:00 до 23:30.