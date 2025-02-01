Евросоюз попросил США прикрыть миссию на Украине

США получили запрос от некоторых стран, входящих в Евросоюз, запрос на прикрытие миротворческой миссии на Украине. Странам ЕС нужна защита с воздуха, сообщает РБК со ссылкой на The Times.

Дипломатические источники и военные эксперты полагают, что оптимальным решением стало бы развертывание миротворческого контингента ООН численностью около 100 тысяч человек, что позволило бы избежать американского участия.

Европейские страны способны самостоятельно обеспечить наземный компонент операции, однако для воздушного прикрытия необходима поддержка США, включая системы противовоздушной обороны Patriot и обмен разведывательной информацией. Как сообщает издание, реализация подобных антикризисных мероприятий требует одобрения американского президента Дональда Трампа.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что при проведении мирных переговоров для гарантий безопасности Киеву понадобится не менее 200 тысяч миротворцев. Зеленский также допустил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут состояться в ближайшее время.