сегодня в 11:42

Эвакуационный автомобиль отправили из Коломны в зону СВО

Эвакуационный автомобиль УАЗ-СГР и партию дополнительной помощи отправили из Коломны в зону СВО. Машину приобрели и подготовили к передаче в коломенском отделении Российского военно-исторического общества, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Груз предназначается для инженерно-саперного полка. Переданная нами „буханка“ будет использоваться для эвакуации раненых. Также мы собрали самые необходимые нашим бойцам вещи — технику, дроны, маскировочные сети», — отметил председатель коломенского отделения Российского военно-исторического общества Андрей Ваулин.

В церемонии передачи дополнительной помощи, которая прошла у мемориала «Князь Игорь» в Луганске, также принял участие замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.