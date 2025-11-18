Эвакуационные группы ВСУ бросают раненых прямо под удары российских БПЛА

Разведгруппа ВСУ из пяти человек пришла со стороны Куриловки Харьковской области. Украинцы хотели собрать данные о позициях российских войск в районе поселка Купянск-Узловой и атаковать штурмподразделения ВС РФ. Они шли ночью через лес, не зная, что за ними следил оператор БПЛА.

На разведчиков ВСУ с дрона сбросили ВОГ-17, был ранен один военный. На помощь солдатам прибыла эвакуационная группа ВСУ на бронированной технике. Тогда ВС РФ сбросили на противника второй ВОГ, были ранены еще четверо.

Сразу после атаки со стороны российских бойцов эвакуационная группа противника бросила пятерых раненых и спешно уехала.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.