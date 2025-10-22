Программа «Герои Подмосковья» дает управленческие инструменты, которые можно сразу применять в госуправлении. Это продолжение службы в мирной жизни, сообщил РИАМО боец СВО, сержант запаса, лейтенант МВД, участник программы «Герои Подмосковья» Александр Александров.

«Программа дает дополнительные навыки, управленческий опыт, который можно применить на службе отечеству. Она не просто про карьеру, а про служение. Мы, ветераны специальной военной операции, участвовали в СВО из соображений служения Родине. Сейчас продолжаем этот путь уже в мирной сфере, через управление и государственную службу», — сказал Александров.

Он отметил, что программа помогает получить советы, навыки и знания от опытных практиков. Каждый для себя подчерпывает что-то важное, что потом применяет в работе.

«У меня наставник — глава городского округа Химки Елена Владимировна Землякова. Это не формальность. Мы с ней встречались до начала программы, готовились вместе. Сейчас взаимодействуем в учебном процессе. Наставничество помогает определить направление, в котором развиваться. Можно быть специалистом в одной сфере, но попробовать себя в другой и понять, что получается не хуже. Это важная часть программы», — отметил участник.

По словам Александрова, звучит много эффективных советов, включая изучение основ, нормативных актов, устава, основательного подхода ко всему. Но один совет от наставника ему запомнился сильнее всего.

«Из советов наставника, который запомнился: говори честно, не скрывай проблем. Если есть проблема — ее нужно решать, а не замалчивать. Это жизненный и практический совет. Умалчивание влечет за собой новые трудности», — заключил боец.

О программе

Программа «Герои Подмосковья» призвана содействовать ветеранам СВО в реализации их устремлений. Задача — формирование команды опытных и квалифицированных управленцев из числа участников СВО, которые потенциально смогут занимать должности в государственных учреждениях Московской области, органах местного самоуправления, а также в частных компаниях.

Курс переквалификации организован в смешанном очно-заочном формате и предоставляется бесплатно. Обучение рассчитано на один год, а состоит оно из четырех этапов. В промежутках между ними участники проходят стажировки в государственных и муниципальных учреждениях под руководством опытных кураторов.

Чтобы стать участником программы, требуется зарегистрироваться на официальном сайте, заполнить заявку и предоставить эссе, дождаться приглашения на тестирование и узнать результаты отбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов спецоперации, даст необходимые знания и компетенции.

«в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем», — сказал глава региона.

