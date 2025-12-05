Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов заявил, что преступления иностранных наемников в ходе конфликта на Украине нельзя забывать. Их и командиров ВСУ важно привлечь к ответственности.

Картаполов выступил на презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Преступления киевского режима против женщин и детей». Он подчеркнул, что после окончания спецоперации нельзя забывать преступления иностранных наемников, их всех нужно привлечь к ответственности.

«И не только их, надо привлечь к ответственности их командиров. Нужно будет отдельно поработать и подготовить доклад о преступлениях наемников разных стран, чтобы потом можно было предъявить (обвинения — ред.) руководствам этих государств за преступления, которые совершали их граждане на территории других стран», — сказал Картаполов.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по обороне предупредил Францию о необратимых последствиях возможной отправки военного контингента на Украину. Он подчеркнул, что любые наемники с оружием в руках в зоне боевых действий автоматически становятся законной целью для российских вооруженных сил и будут уничтожены.

