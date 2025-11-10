Создатель и руководитель фанатского спецназа «Эспаньола» Станислав Орлов с позывным Испанец прибыл в российскую столицу по служебным делам. Вскоре он получил заказное письмо, в котором от имени Британской короны сообщалось о введении против него персональных санкций, сообщает «Ридус» .

Согласно тексту письма, Министерство иностранных дел Великобритании в своем личном обращении к Орлову уведомляет, что все его банковские счета, компании, активы и любая собственность, а также он сам, будут подвергнуты преследованиям и арестам везде, где распространяется юрисдикция Соединенного Королевства, в том числе в странах Европейского союза.

Авторы письма утверждают, что Станислав Орлов сыграл значительную роль в дестабилизации Украины и, как военачальник, нарушил ее территориальную целостность. Таким образом, британское МИД фактически объявило Испанца военным преступником.

«Я считаю — это признание. Мы на правильном пути. Видимо хорошо работаем. Значит, верной дорогой идем», — прокомментировал ситуацию Орлов.

По его словам, подобное решение Британской короны свидетельствует о высокой оценке вклада «Эспаньолы» в достижение целей специальной военной операции.

«Нам вручили черную метку — Эспаньола принимает вызов», — заключил Испанец.

