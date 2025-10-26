Еще 350 кг собрали жители Реутова для бойцов и жителей новых регионов

В Реутове проходит акция «Доброе дело» по сбору предметов первой необходимости для военнослужащих и жителей новых регионов. На сегодняшний день собрано более 350 кг груза, об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

В мероприятии принимают участие все образовательные, культурные и спортивные учреждения наукограда, городские учреждения и предприятия. Продукты длительного хранения, одежда, одноразовая посуда и гигиенические принадлежности будут направлены добровольцами из местного отделения «Волонтеров Подмосковья» в рамках регионального проекта.

Все желающие могут принести предметы до 26 октября включительно по следующим адресам: Центр культуры и искусств (ул. Южная, 5) ежедневно с 11:00 до 20:00, Спортивная школа «Приалит» (ул. Новая, 1А) ежедневно с 11:00 до 20:00, Молодежный культурно-досуговый центр (ул. Победы, 6) понедельник–пятница с 11:00 до 20:00, Центральная библиотека (ул. Ленина, 2) вторник–суббота с 11:00 до 19:00, Фонд социальной поддержки населения (ул. Новая, 3) понедельник–пятница с 10:00 до 18:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.