ЕС отвергнет план Трампа о приоритетности прекращения огня, узнали на Украине

Евросоюз выступит против предложения президента США Дональда Трампа о первоочередности прекращения огня на Украине и последующем заключении мирного соглашения, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на «Суспильне», изучившее проект коммюнике будущего саммита ЕС. В документе говорится, что «перемирие может состояться только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения».

«Любое такое соглашение должно сопровождаться крепкими и надежными гарантиями безопасности для Украины», — добавляется в коммюнике.

По данным украинских СМИ, во время саммита 6 марта Европейский союз объявит, что он должен быть стороной переговоров об урегулировании на Украине. Кроме того, Брюссель также может назначить своего спецпредставителя на переговорах о завершении конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не пойдет на прекращение огня, пока не получит гарантии безопасности.

Дональд Трамп предлагал план, согласно которому на Украине сначала прекращаются боевые действия, а потом уже происходит заключение «полноценного мирного договора». Похожую инициативу также высказывал президент Франции Эммануэль Макрон, призывавший сперва прекратить огонь, а уже потом подписать соглашение об украинских гарантиях безопасности.

