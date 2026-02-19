сегодня в 20:00

El Mundo: наемники ВСУ испугались имитации реального боя и сбежали с тренировки

Семь наемников ВСУ из Литвы сбежали с тренировки в зоне СВО, испугавшись имитации реального боя, сообщает РИА Новости со ссылкой на El Mundo.

На прошлой неделе в ВСУ прибыли 14 литовских наемников. Их приняли на обучение по борьбе с БПЛА и проведению эвакуации под обстрелом.

Наемников разделили на две группы. В каждой было по семь человек.

Первую группу отправили на тренировку, имитирующую реальные боевые действия. Командование ВСУ хотело увидеть, на что наемники способны на пределе возможностей.

Вторая группа, увидев эту тренировку, оказалась в ужасе. Испугавшись, семь литовских бойцов отказались участвовать в таких «занятиях».

Ранее Киев шокировал наемников своим решением расформировать Интернациональный легион. Генштаб ВСУ пригласил легионеров вступить в другие подразделения, в частности в штурмовые полки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.