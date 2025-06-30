По данным источников, ВСУ начали контрнаступление в приграничных районах, где бои усиливаются. Одновременно подтверждается тревожный прогноз: с сентября Киев будет подвергаться комбинированным ударам российских войск каждые два дня, и такая тактика станет постоянной, сообщает «Царьград» .

Российские силы расширяют буферную зону в Сумской области, куда, по некоторым сведениям, противник стянул крупные резервы. Журналист Царьграда Илья Головнёв сообщает, что украинская разведка ожидает масштабных атак: до 700 ударных дронов «Герань» в ночных налётах, включая удары по Киеву, Харькову и другим городам.

«Украинская разведка дала страшный прогноз для Украины. Скоро количество ударных дронов „Герань“ в ночных налётах на украинские территории будет достигать до 700 единиц. Уже в сентябре ожидаются атаки каждые два дня на Харьков, на Киев или другие города — 300-400 БПЛА», — говорится в материале.

Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что большинство дронов будут достигать целей.

«Герани» в роли основного инструмента

Только за текущий месяц Россия запустила по Украине свыше 4000 дронов этого типа, и их число продолжит расти. Как отмечает Головнёв, «Герань-2» теперь используется не отдельно, а как часть комплексных ударов, дополняя авиабомбы.

«ВС России выстраивают многослойную систему расчистки и поражения, где „Герани“ действуют как один из дешёвых и гибких инструментов выжигания оперативного и тактического тыла украинских войск,», — пишет он.

Телеграм-канал «Военная хроника» добавляет, что ПВО противника перегружается уже первой волной, не успевая отражать последующие, что экономит российские высокоточные боеприпасы.

«Герани» работают по уязвимым, но крайне важным точкам, освобождая более тяжёлые боеприпасы для ключевых целей», — подчеркивает источник.

Бои в Сумской области и проблемы ВСУ

В Сумской области идут ожесточённые столкновения. ВСУ перебросили под Кондратовку и Андреевку штурмовые группы и операторов БПЛА, атакующих российские позиции. Российские силы, взяв Яблоновку, продвигаются к Храповщине, но сталкиваются с сопротивлением у Юнаковки, куда украинцы непрерывно подтягивают подкрепления.

Боец с позывным «Осетин» сообщает, что ВСУ несут потери, а их радиоперехваты полны «ругани и слёз». Он также отмечает нехватку российских гексакоптеров, аналогичных украинским «Бабам-Ягам», которые эффективны в лесных массивах и при минировании.

Споры о мобилизации

Украинские инсайдеры сообщают, что Киев планирует отправить на фронт 10% сотрудников ТЦК (около 10 тыс. из 100 тыс.), но военное руководство против этого, считая их ценными кадрами. Запад настаивает на снижении призывного возраста до 18 лет, что даст дополнительно 600-800 тыс. солдат за год.