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Эксперт рассказал, когда армия России выйдет на границу ЛНР

Российская армия продвигается и зачищает Петровское Луганской Народной Республики, до выхода на административную границу ЛНР на этом участке осталось около одного километра, пишет ТАСС .

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что в населенном пункте ведется зачистка территории.

«Сразу хочу отметить, что сейчас от передовых позиций ВС России до административной границы Луганской Народной Республики осталось около 1 км», — отметил он.

Ранее подразделения Вооруженных сил России вошли в населенный пункт Удачное в Донецкой Народной Республике и начали бои за его освобождение.