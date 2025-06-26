Военный аналитик Виктор Литовкин заявил, что Киев намеренно уводит профессиональных снайперов ВСУ с передовой, чтобы задействовать их в преступных операциях вне зоны боев. Об этом сообщает Инфо24 .

Ранее военнослужащие 42-й гвардейской дивизии российской группировки «Днепр» отметили, что украинская армия больше не направляет на фронт подготовленных снайперов. Как сообщили российские бойцы, в последние полгода в зоне СВО действуют лишь малоопытные стрелки, чей уровень подготовки существенно ниже, чем у российских военных.

«ВСУ берегут профессионалов, так как их не так просто подготовить. Они понимают, что российская армия легко высчитывает местоположение, из которого работает снайпер, после чего туда сразу же идет массированный артиллерийский огонь, и все затраты Киева на подготовку и вооружение снайпера летят в тартарары», — отметил Литовкин.

По его словам, украинские власти планируют использовать снайперов за пределами спецоперации — для организации провокаций и реализации преступных планов.

Литовкин подчеркнул, что профессиональные снайперы востребованы не только на передовой. Вспомните Майдан, когда стрелки с верхних этажей гостиницы расстреливали бойцов «Беркута». Они нужны Киеву для убийств мирных жителей, важных персон и других преступных акций.

«Снайперы — это штучные специалисты высокой эффективности, которых можно использовать для любых целей, в том числе и бандитских. А поскольку Украина — это бандитское государство, то Киев бережет снайперов для своих подлых деяний», — добавил эксперт.