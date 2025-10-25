После серии мощных и снайперских ударов российской авиации по объектам в Одесской области и украинские, и западные СМИ заговорили о российских КАБах — корректируемых авиационных бомбах, назвав их появление «сенсационным прорывом», а для Вооруженных сил Украины они и вовсе превратились в ночной кошмар, пишет kp.ru .

Еще недавно специалисты НАТО оценивали отечественные аналоги со скучающей снисходительностью, указывая на их несоответствие передовым американским образцам. В период чеченских кампаний и войны 08.08.08 российская авиация зачастую работала по старинке, сбрасывая обычные «железные» бомбы практически «на глазок», что нередко заканчивалось потерями самолетов от зенитного огня.

Ситуация начала меняться с сирийской операции в 2015 году, где дебютировали первые КАБ-500, обладавшие, впрочем, довольно скромной по меркам того времени дальностью — всего около 7 километров, что по-прежнему ставило самолеты-носители под удар. В то время как ВВС США уже имели на вооружении целый арсенал высокоточных боеприпасов, запускаемых с дистанции до 80 километров.

Перед отечественными конструкторами была поставлена жесткая задача — не просто догнать, но и превзойти зарубежные аналоги, и с началом СВО она была решена с гениальной простотой и максимальной экономией. К проверенным временем полутонным бомбам были добавлены универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), включающие раскладные крылья, электронную головку самонаведения и спутниковую навигацию. Так «вчерашняя чушка» превратилась в высокоточное оружие, позволяющее самолету-носителю поражать цели с расстояния до 200 километров, не входя в зону действия вражеской ПВО.

По словам захваченных в плен украинских военных, удар такой бомбы способен превратить опорный пункт размером 100 на 100 метров в смесь глины и обломков, а уцелевшие бойцы получают тяжелые контузии или сходят с ума.

Кандидат технических наук, конструктор Игорь Васильев, причастный к созданию этого боеприпаса, отмечает, что хотя сама бомба КАБ-500 производится с 1975 года, она остается востребованной благодаря постоянной модернизации. Последняя модификация, КАБ-500С, обладает усовершенствованной аэродинамической формой, стабилизаторами и крылом размахом 750 мм, а ее контактный взрыватель поддерживает три типа замедления, позволяя адаптировать подрыв к конкретным условиям. Прогрессивная система навигации, принимающая сигналы со спутников, обеспечивает коррекцию траектории полета по принципу «сбросил-забыл». Бомба применяется для уничтожения фортификаций, складов, кораблей и других заранее разведанных целей в любое время суток и при любой погоде. Помимо нее, в арсенале ВКС России состоят бомбы КАБ-500Кр с телевизионной головкой самонаведения и мощнейшие КАБ-1500ЛГ-Пр массой 1,5 тонны с лазерным наведением и проникающей боевой частью.

«Армия в ходе СВО получила боеприпас, который открывает дорогу к победе», — заключил Васильев.