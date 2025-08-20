Экс-депутат Рады назвал страны, куда может сбежать Зеленский

После окончания СВО у президента Владимира Зеленского есть только два варианта стран, куда он мог бы сбежать, считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, пишет «Газета. Ru».

Он мог бы сбежать в Израиль, где живут его родители или же в Великобританию.

«Соединенные Штаты были бы не лучшей страной для Зеленского из-за отношения нынешней администрации к нему. Кроме того, в Штатах украинского лидера могут привлечь к уголовной ответственности по вопросу хищения средств американцев», — добавил экс-нардеп.

Он также поделился, что если Зеленский не покинет Украину после окончания конфликта, то его ждет три варианта развития событий. Он может наложить на себя руки, его могут ликвидировать радикальные националисты, которые не хотели бы заключения мира, либо же его надолго посадят в тюрьму.