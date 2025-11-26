Егорьевский техникум присоединился к проекту «Наставник Z»

Техникум Егорьевска присоединился к проекту «Наставник Z», который реализуется при поддержке Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Инициатива направлена на привлечение участников специальной военной операции в патриотическое воспитание молодежи. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

25 ноября в Егорьевском техникуме провели встречу с руководителем Егорьевского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Гусевым. Он познакомил ребят с основами тактической медицины и показал, как действовать при оказании первой медицинской помощи в экстремальных условиях.

«Меня этому учили сначала на ОБЖ в школе, в училище, в армии и непосредственно при подготовке к СВО — там в том числе в полевых условиях тренировались. Можно сказать, до мозолей, потому что все это должно быть доведено до автоматизма. На поле боя случались ранения и у меня, и у товарищей. И когда у тебя в голове страх, тут уже руки помнят, руки все делают: обезболивающее, жгут, бинты — и вперед», — делится Дмитрий Гусев.

Студенты увидели содержимое армейских медицинских аптечек для солдат и офицеров. Дмитрий Гусев подробно рассказал, как использовать обезболивающие средства в походных условиях, накладывать жгут, быстро и эффективно делать перевязки. Некоторые ребята смогли освоить несколько таких приемов на практике. Ребята смогли задать интересующие их вопросы, в том числе о боевом пути, который прошел Дмитрий Гусев, который за выполнение боевых задач награжден Орденом Мужества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.