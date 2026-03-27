Единороссы Подмосковья отправили 18 тыс тонн помощи в зону СВО

Подмосковные единороссы с начала спецоперации направили военным и жителям новых и приграничных регионов более 18 тыс. тонн гуманитарной помощи. В сборе участвуют партийцы, волонтеры, бизнес и жители региона, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Очередной гуманитарный конвой отправили из Павловского Посада в зону СВО. В него вошли четыре автомобиля, детекторы дронов, спутниковый интернет, тепловизоры, дизельные генераторы, электровелосипеды, автономные отопители и стройматериалы для укрепления блиндажей. Помощь предназначена более чем для 50 подразделений.

«Мы серьезно усилили техническую часть: везем мощные усилители сигнала, системы видеоперехвата «Сова» и автомобили. Важно понимать: за каждой позицией в списке стоят жизни наших бойцов», — отметил депутат совета депутатов Павловского Посада, член фракции «Единая Россия» Роман Тикунов.

С начала спецоперации из Павловского Посада направили свыше 440 тонн грузов. Мытищинские партийцы доставили на Херсонское направление средства гигиены и медикаменты, а из Жуковского передали автозапчасти, насосы, инструменты, стройматериалы, маскировочные сети и антидроновые покрывала.

«Большое спасибо всем, кто помогает фронту. В сборе последней партии участвовали «Жуковский десант», группа «ZOV поможем нашим», союз десантников России, сотрудники МФЦ, школы и волонтерские объединения», — сказал депутат совета депутатов Жуковского Дмитрий Овчинников.

Только за прошлый год подмосковные единороссы отправили более 5 тыс. тонн помощи. Сбор продолжается во всех городских округах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.