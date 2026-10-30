«Единая Россия» отправила из Подмосковья технику и стройматериалы в зону СВО

Единороссы из Жуковского, Серпухова, Долгопрудного и Одинцова передали новую партию помощи бойцам и жителям приграничья. С начала года из Подмосковья в зону СВО доставили более 2,7 тыс. тонн грузов, сообщает пресс-служба отделения «Единой России» Московской области.

Из Жуковского отправили две тонны помощи: рации, маскировочные сети, антидроновые покрывала, стройматериалы, продукты, канистры под топливо и посылки из дома. Секретарь местного отделения «Единой России», глава города Андроник Пак отметил, что эта работа требует больших усилий и самоотдачи.

В Серпухове руководитель волонтерского объединения «Территория Z» обратилась в общественную приемную партии за помощью в формировании и погрузке груза. Депутаты помогли закупить продукты и выделили транспорт. На Сумское направление отправили тонну продуктов длительного хранения и воду. Руководитель приемной Вадим Моторин сообщил, что такие обращения рассматривают в приоритетном порядке, помогая волонтерам с логистикой и организационными вопросами.

В Долгопрудном саперу и инструктору по дронам с позывным «Ленин» перед возвращением на передовую передали специально настроенный ноутбук для лаборатории программирования и подготовки беспилотников. Военнослужащий отметил, что техника позволит готовить дроны быстрее и качественнее. С начала года из города отправили более 12 тонн груза, еще порядка 7 тонн передали в ходе локальных гуманитарных миссий.

В Одинцове партийцы помогли волонтерам Новой Трехгорки: закупили газовые баллоны для плиток инженерно-саперной роты и передали 23 радиостанции для 17 подразделений. Семье переселенцев из Белгородской области предоставили продуктовые наборы и бытовые принадлежности.

В 2025 году «Единая Россия» отправила в зону спецоперации свыше 5 тыс. тонн гуманитарной помощи. Всего с начала СВО бойцам и жителям новых регионов направили более 20 тыс. тонн грузов. Присоединиться к сбору может любой желающий. Адреса и контакты общественных приемных опубликованы на региональном сайте областного отделения партии.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.