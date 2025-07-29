Двое саперов приблизились к дрону в ростовском Новосальске и погибли

Двое саперов погибли при разминировании украинского беспилотника в Новосальске Ростовской области. Трагичную весть сообщил глава Сальского района Владимир Березовский в Telegram-канале .

Чиновник призвал земляков проявлять осторожность при выявлении украинских БПЛА. Приближаться к обломкам дронов нельзя — в таких ситуациях нужно оперативно сообщить о находке по номеру 112.

«Выдержка и четкость ваших действий может спасти жизнь, здоровье вам и другим людям», — сообщил руководитель района.

Ночью 29 июля украинские войска атаковали Ростовскую область, массированный удар пришелся по Сальску. В ходе атаки украинцы использовали в том числе дроны — один из них влетел в машину и убил человека. Также под ударом ВСУ оказались две цистерны и локомотив.