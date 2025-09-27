сегодня в 08:39

Два торговых объекта повреждены из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область

В Волгоградской области этой ночью из-за падения сбитых беспилотников повреждены два нестационарных торговых объекта, сообщает администрация региона.

По словам губернатора области Андрея Бочарова, пострадавших в инциденте нет.

Он уточнил, что минувшей ночью силы ПВО Минобороны отразили атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за ночь над регионами страны перехватили 55 дронов ВСУ. Из них пять БПЛА — над Волгоградской областью.

