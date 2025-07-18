Два мужчины пострадали при новой атаке ВСУ по Белгородской области

Гладков: ВСУ ударили дроном по легковому автомобилю и травмировали двух мужчин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение дня обстреливают российские регионы, в том числе Белгородскую область. В результате одного из ударов вражеский дрон попал в легковой автомобиль, внутри которого находились двое мужчин. В итоге оба мирных жителя получили травмы, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Репяховка Краснояружского района легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Двух мужчин с ранениями ног попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ», — рассказал Гладков.

В настоящее время медики делают все, что от них зависит, чтобы оба пациента восстановились как можно скорее.

Ранее Гладков сообщил, что представители киевского режима атаковали под Белгородом четыре муниципалитета. Жертв среди людей в результате данной атаки удалось избежать, но населению нанесен материальный ущерб в виде повреждений домов и личного автотранспорта.