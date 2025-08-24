Дрозденко: в Усть-Луге удалось ликвидировать открытое пламя в порту

Над портом Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области утром 24 августа дежурные средства ПВО сбили 10 украинских дронов. Обломки одного из вражеских объектов рухнули на территорию терминала НОВАТЭК, после чего начался пожар. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, к 12:15 по московскому времени открытое горение ликвидировано.

«Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

В общей сложности над Кингисеппским районом Ленобласти российские военные сбили 14 украинских дронов. Сначала дежурные средства ПВО ликвидировали 10 беспилотников, затем Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили еще две попытки обстрела, в каждой из которых задействовали по два БПЛА.

ВСУ атакуют Ленобласть и Санкт-Петербург с помощью дронов, начиная с 23 августа. Из-за этого Росавиация почти на 20 часов приостанавливала работу местного международного аэропорта. На данный момент воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы.