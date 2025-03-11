Дрон в Подмосковье влетел в комнату харьковчанки и не тронул ни одну икону

Дрон, прилетевший в одну из квартир в Раменском, не затронул ни одну икону

В подмосковном Раменском в одну из квартир прилетел дрон. Квартира оказалась разрушена, однако внутри полностью уцелели иконы. В сети появилось видео с образами, сообщает Life.ru .

На видео видно, как прилетевший дрон разрушил стекло и полностью вынес окно в квартиру. Из-за столкновения произошел взрыв, от которого отошла стена, однако иконы остались нетронутыми. Даже стекла на картинах никак не пострадали.

Хозяин квартиры рассказал, что в этой комнате жила его дочь. Девушка вернулась из Харькова в Россию в 2022 году после начала СВО. Также мужчина рассказал о предчувствии угрозы перед атакой дрона.

«Предчувствие было еще в полпервого ночи, что-то летает. Я сам авиатор, звук слышу хорошо», — заявил он.

Между тем военный эксперт Виктор Литовкин рассказал о причинах крупного украинского удара дронами по Москве минувшей ночью: таким образом Киев пытался доказать, что ВСУ еще дееспособны и нацелены на продолжение войны.