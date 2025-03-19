Дрон сбросил бомбу на жителя Брянской области, пока он катался на велосипеде

На 38-летнего жителя Брянской области сбросили бомбу с беспилотника, пока мужчина катался на велосипеде, сообщает Baza .

14 марта в полицию обратилась женщина из села Зерново. По ее словам, пропал ее брат. Он планировал прокатиться на велосипеде до соседнего села Страчево, которое находится в 2 км до границы с Украиной. Там жил его знакомый.

Позже тело мужчины нашли на грунтовой дороге, которая проходит между двумя селами. Он погиб от множественных осколочных ранений. Около тела лежал велосипед.

Как считает следствие, местный житель умер от взрыва. С дрона на него сбросили боеприпас. В соцсетях родственника погибшего после трагедии был размещен снимок снаряда с надписью «За Женю. От жителей Суземки».