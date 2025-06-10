сегодня в 14:24

Дрон-камикадзе ВСУ ударил по кафе с людьми в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе ударил по кафе «Вкусная планета» в Белгородской области. В этот момент внутри были люди, сообщает Mash .

Кафе находится в поселке Пролетарский. Удар произошел около 13:30.

По предварительным данным, пострадали два человека. Это уже вторая крупная атака украинских боевиков на регион за вторник.

Ранее украинские военнослужащие нанесли удар по автозаправочной станции (АЗС). ЧП произошло во вторник днем на заправке Teboil на Сумской улице. Один человек погиб, пятеро пострадали.