Долголеты из Каширы вяжут теплые носки для участников СВО

Участницы студии «Волшебный клубок» каширского клуба «Активное долголетие» вяжут носки для участников специальной военной операции. Носки нужны будут солдатам в полевых условиях, когда нужно согреться от холода, сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.

Вязание развивает творческие способности, мелкую моторику рук, укрепляет нервную систему и тренирует память. Вязание — это сложный технический процесс, требующий у мозга не только физическую, но и умственную активность, когда приходится считать, продумывать и планировать свое вязание.

«Конечно, носки можно купить. Но изделия, связанные своими руками, не просто согреют в непогоду, а передадут частичку душевного тепла. Участницы проекта „Активное долголетие“ и дальше продолжат вязать теплые вещи для бойцов специальной военной операции», — отмечается в сообщении.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (496) 692-81-47.

Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.