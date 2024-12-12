Долголеты из Балашихи передали 50 пар теплых носков бойцам СВО

Участницы клуба «Активное долголетие» из Балашихи передали 50 пар теплых носков бойцам СВО. Теплые вещи отправятся вместе с большой партией гуманитарного груза. Участницы клуба самостоятельно привезли гуманитарную помощь в фонд «Защита». За регулярную помощь бойцам их поблагодарил председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я начала с вязания носков, а потом продолжила заливать свечи, чтобы у солдат было и освещение, и тепло в блиндажах. Сейчас продолжаю заниматься вязанием нашлемников и связала 10 шапок для солдат. Ребятам наши шапочки очень нравятся, но больше всего они нуждаются в носках, которые мы вместе со своими подругами вяжем. Сейчас мы привезли 50 пар, а с 1 сентября мы сдали 160 пар носков. Я думаю, что и в дальнейшем, мы будем продолжать помогать нашим солдатам», — поделилась участница клуба «Активное долголетие» Юлия Артищева.

Очередная 33-я партия гуманитарная партия груза отправится из фонда «Защита» уже 17 декабря. Груз весом более 3 тонн доставят бойцам на передовую. В составе — сделанные своими руками свечи, маскировочные сети, носки.

Если и вы хотите помочь бойцам СВО, можете присоединиться к «Фонду «Защита». Всю информацию о фонде можно найти в социальных сетях https://t.me/fondzashita, https://vk.com/fondzashita или позвонить по телефону: 8 (985) 768-68-29.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи:

в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1;

в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7;

на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.