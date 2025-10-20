Дочь участника из Красногорска СВО поздравили с днем рождения

Елизавете из Красногорска исполнилось семь лет. Лучшим подарком для девочки в день рождения стало то, что эту важную дату она празднует вместе с папой — бойцом специальной военной операции. Военнослужащий преодолел ни один десяток километров, чтобы быть рядом с любимой дочкой. Поздравить девочку также пришли представители администрации городского округа Красногорск и Центра поддержки участников СВО и их семей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В городском округе Красногорск семьи участников СВО закреплены за кураторами, которые непосредственно осуществляют поздравление своих подопечных семей», — прокомментировала заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации муниципалитета Анастасия Муринец.

В рамках этих мероприятий, к которым нередко присоединяется и Совет депутатов муниципалитета, уже поздравили 379 детей участников СВО. Главная задача — максимально охватить вниманием всех ребят, самые главные в жизни которых мужчины защищают Отечество.

Ну, а в этот раз не остался без внимания и папа Лизы, которого чествовали в преддверии Дня отца. Этот теплый семейный праздник в нашей стране отмечается в третье воскресенье октября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.