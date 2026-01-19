Доброволец заключил контракт на военную службу в Балашихе

Один из добровольцев прибыл в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе. Он рассказал, что решил подписать контракт, потому что считает себя нужным на службе и хочет защищать Родину.

В Центре спецподготовки «Витязь» на Восточном шоссе, вл. 2, кандидаты проходят медицинское освидетельствование, оформляют документы, получают юридические консультации, открывают банковские счета и оформляют справки о льготах и выплатах. Также предусмотрено первичное обучение.

Бойцы, заключившие контракт, могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Дополнительная информация о работе центра доступна на сайте контрактмо.рф и по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02 (Telegram), +7 (905) 775-40-30, +7 (905) 775-40-90.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.