Доброволец Донбасса из Раменского стал участником программы #СВОяКУЛЬТУРА в Крыму

«Программа представляла собой интенсивный курс, направленный на глубокое изучение и переосмысление различных аспектов культуры. Мы получили возможность погрузиться в мир искусства, музыки, литературы, театра и кино, а также исследовать их взаимосвязь с историей, философией и социальными науками», — отметил Андрей Толстяков.

Он добавил, что в процессе обучения особое внимание уделялось развитию критического мышления и способности анализировать сложные культурные явления. Участники активно дискутировали, пробовали себя на мастер-классах и практических занятиях, обмениваясь опытом и идеями.

Всем участникам программы #СВОяКУЛЬТУРА вручили сертификат. Он свидетельствует о готовности участников к реализации собственных культурных проектов и инициатив, направленных на популяризацию и сохранение культурного наследия.

«За эти дни мы не просто получили новые знания и навыки, мы окунулись в атмосферу творчества, вдохновения и сотрудничества. Лекции от ведущих экспертов в области культуры и искусства, мастер-классы от практикующих профессионалов, креативные сессии, где рождались новаторские проекты, — все это стало неотъемлемой частью нашего учебного процесса», — подчеркнул Андрей Толстяков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.