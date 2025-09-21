сегодня в 20:38

До 14 человек возросло число пострадавших при атаке ВСУ по Запорожской области

21 сентября ВСУ ударили по Васильевскому муниципальному округу Запорожской области. В результате атаки артиллерии противника пострадали 14 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Среди пострадавших — годовалый ребенок. Ранее сообщалось, что он находится в стабильном состоянии.

Балицкий уточнил, что в результате удара погиб один человек. Он выразил соболезнования его родным и близким.

Губернатор уточнил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что удары ВСУ пришлись по частному сектору Васильевки, а также по многоквартирному дому.

