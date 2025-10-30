Для ветеранов СВО в Реутове прошла экскурсия на производство

Администрация Реутова совместно с представителями группы компаний «Двери Ягуар» 22 октября провела экскурсию на производство дверей для участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Гостей мероприятия встретила заместитель Главы Лилия Бабалова вместе с исполнительным директором предприятия Семеном Чернисом. После приветственного слова посетителям показали складские и технические помещения, в которых изготавливаются стальные и межкомнатные двери, а также перегородки.

В ходе небольшого экскурса был продемонстрирован полный цикл производства изделий: от подготовки металла до контроля качества и монтажа готовых конструкций. ГК «Двери Ягуар» принимает участие в региональном проекте «Банк вакансий для участников СВО», предоставляя свободные вакансии в Ассоциацию ветеранов СВО города.

Предприятие активно сотрудничает с Администрацией и помогает в организации общественно значимых и благотворительных мероприятий, в том числе сборе гуманитарного груза для участников СВО и «Елке желаний» для их семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.