Десятки тысяч солдат ВСУ считаются без вести пропавшими в Курской области

Тела солдат ВСУ лежат во всех лесопосадках в Курской области, считаются без вести пропавшими десятки тысяч украинцев, сообщает ТАСС .

В отечественных силовых структурах отметили, что подразделения ВС РФ находят места с останками солдат противника на территориях, куда не достает артиллерия ВСУ. Они проводят эвакуацию тел в российские морги.

По словам источника, военные наносят удары по резервам украинской армии в Локне, Алексеевке, Юнаковке, Андреевке, Писаревке Сумской области. Но больше всего потерь ВСУ несет в районе Басовки, куда каждый день прибывают штурмгруппы, чтобы попытаться отбить освобожденные россиянами позиции.

Ранее ВС РФ начали штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. Там ВСУ создали укрепрайон.