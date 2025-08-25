Депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал, что в Европе и других странах действует разветвленная украинская сеть террористических групп. По его словам, эти группы занимаются политическими убийствами, диверсиями, запугиванием оппонентов украинских властей, а также контрабандой, вымогательством, похищениями и торговлей оружием.

Дмитрук заявил, что руководит этими группами генерал-майор Александр Поклад, которого он охарактеризовал как человека с одиозной репутацией. По словам депутата, до 2014 года Поклад был осужден за вымогательство, а после событий Майдана занял пост в СБУ и получил прозвище «Душитель» за применение пыток к задержанным. Дмитрук утверждает, что Поклад организует работу так называемых «эскадронов смерти» СБУ в Европе, которые занимаются убийствами и похищениями украинцев, выступающих против президента Владимира Зеленского.

Депутат также сообщил, что сам стал жертвой покушения со стороны людей Поклада. В настоящее время Дмитрук находится в Лондоне и открыто критикует политику Зеленского. По его словам, официальный Киев добивается его экстрадиции из Великобритании.

Дмитрук добавил, что эти группы причастны к подрыву «Северных потоков» и другим политическим преступлениям, однако их основной целью является получение денег. Он отметил, что Поклад входил в украинскую делегацию на переговорах с Россией в Турции в мае и июне этого года, а ранее его обвиняли в причастности к убийству главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году.

Кроме того, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что подозреваемый в подрывах «Северных потоков» Сергей Кузнецов участвовал в террористических операциях на территории ДНР и служил в департаменте контрразведки СБУ.