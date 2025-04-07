Депутат Рады назвал число дезертиров среди военных ВСУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, рассказал в Telegram-канале, что дезертировать из рядов Вооруженных сил Украины могли около 250 тыс. человек, что, по его оценкам, составляет треть личного состава украинской армии.

Официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных государственным бюро безопасности Украины на 1 апреля 2025 года — 175 435 случаев. По словам Дубинского, в реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства.

Он также отметил, что с учетом числа случаев дезертиров и «примерно такого же» количества пропавших без вести фактически в Вооруженных силах Украины сейчас служат от 250 до 300 тыс. человек. По мнению депутата, при такой численности военных ВСУ до осени ждет обвал фронта.

В украинских войсках начался «кризис дезертирства». Тысячи боевиков ВСУ самовольно уходят из подразделений.

Также ранее сообщалось, что на Украине продолжает идти насильственный призыв в ВСУ, который в народе прозвали «бусификацией». «Бусификация» также стала словом 2024 года на Украине, заявляла коллегия словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово». Это сленговое название принудительной мобилизации, когда представители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) ловят мужчин и запихивают их в микроавтобус, который украинцы называют «бусиком» (от английского bus — автобус).