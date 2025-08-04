Депутат Орлов: власти создали десятки инициатив для улучшения жизни бойцов СВО

Жители России активно подписывают контракты с Минобороны РФ и уходят служить в зону проведения специальной военной операции в том числе потому, что профессия военного обеспечивает им и их семьям стабильность. Депутат Мособлдумы Александр Орлов рассказал, что власти заботятся о том, чтобы мер поддержки как для военных, так и для их семей было достаточно.

«Особый вид поддержки – социальные льготы, которые затрагивают сферы ЖКХ, образования, медицины и транспортного обслуживания. За последние годы приняты, в том числе Московской областной Думой, несколько десятков законодательных инициатив, направленных на улучшение жизни и быта участникам СВО и их семьям. В этом нам помогает налаженная прямая связь с семьями военнослужащих», - рассказал Орлов.

О льготах

Государство обеспечивает всестороннюю помощь семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Решение жилищного вопроса стало одним из приоритетных направлений - родственники бойцов могут оформить льготную ипотеку на особых условиях.

Значительные преференции предусмотрены и в сфере образования. Лучшие вузы России резервируют 10% бюджетных мест для детей участников СВО. Для семей, понесших потери или чьи родственники получили ранения во время службы, действуют особые условия - их дети могут зачисляться в учебные заведения вне конкурса, без прохождения вступительных испытаний.

Участники спецоперации имеют доступ к различным льготам от властей всех уровней. Федеральные и региональные органы предоставляют им многочисленные привилегии. Статус ветерана боевых действий, который могут получить эти военнослужащие, открывает дополнительные возможности и преимущества.

О плюсах службы по контракту

По словам Орлова, если военные заключают контакт с Минобороны в Московской области, то кроме прочего они получают самое большое по стране единовременное пособие из регионального бюджета – 2,6 млн рублей. Также к этой сумме добавляется 400 тысяч рублей из государственного бюджета. Таким образом, только при заключении контракта разово можно получить 3 млн рублей.

«Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия. Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях», - добавил Орлов.

Жители Подмосковья, заключившие контракт, заполнили специальную анкету на официальном сайте: контрактмо.рф. Она доступна для граждан любых регионов России.

Центр отбора бойцов на службу в Подмосковье

Для удобства населения в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во вл. 2 работает единый центр отбора бойцов. В одном месте будущие бойцы проходят медицинский осмотр, оформляют все документы и проходят курсы боевой подготовки под руководством опытных инструкторов.

На время прохождения всех подготовительных этапов при заключении контракта будущие бойцы получают комфортное временное жилье и трехразовое сбалансированное питание.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.