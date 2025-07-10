Депутат Мособлдумы указала на преимущества службы по контракту

Большинство россиян подписывает контракт с Минобороны и идет служить в зону проведения специальной военной операции (СВО) из чувства долга перед родиной и желания защитить семью. Однако у такой службы есть и иные преимущества, в том числе стабильность, об этом рассказала депутат Мособлдумы Линара Самединова.

Самединова отметила что служба в российской армии обеспечивает мужчин стабильностью в жизни, открывает перспективу роста и дает возможность получить образование и высокооплачиваемую профессию.

«Многие начинают как рядовые, а затем строят карьеру, осваивают новые специальности, становятся офицерами», - отметила депутат.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства жителей Московского региона и россиян из других субъектов страны, в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во вл. 2 открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту. В одном месте мужчины получают не только всевозможные консультации, но и проходят медкомиссию, оформляют документы, а также готовятся к службе под руководством опытных военных инструкторов.

«Пункт в Балашихе – это современный, удобно организованный центр, где каждый может получить всю необходимую информацию, пройти консультации, медицинское обследование, оформить документы – все в одном месте. Это снижает порог входа в профессию и делает путь к контрактной службе доступнее. Такой объединенный центр помогает организовать процесс качественно и уважительно по отношению к будущим защитникам Отечества», - добавила депутат

Как государство помогает семьям военных

Пока бойцы защищают Россию в рамках специальной военной операции, их семьи не остаются без поддержки. Государство заботится о родных военнослужащих разными способами.

Для детей участников СВО открываются особые возможности в образовании. Ведущие университеты России резервируют для них 10% бесплатных мест. А если военный получил ранение или погиб, его дети могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Семьи военных также могут решить жилищный вопрос. Родственники участников СВО могут купить жилье по льготной ипотеке с государственной поддержкой. Сами военнослужащие имеют доступ к накопительно-ипотечной системе, которая помогает приобрести квартиру или дом за счет государства. Так страна проявляет заботу о семьях тех, кто сейчас находится на передовой.

Финансовый вопрос

Когда военнослужащий подписывает контракт с министерством обороны, он сразу получает 400 тысяч рублей из федерального бюджета. А если контракт оформлен в Московской области, то дополнительно выплачивается еще 2,6 миллиона рублей из регионального бюджета. Обе выплаты даются один раз при заключении контракта. На сегодняшний день выгоднее всего заключать контракт в Подмосковье. Нигде в России не платят больше, чем в Московской области. Стать военнослужащим по контракту может любой гражданин РФ, независимо от места проживания. Для этого нужно просто обратиться в центр отбора в Балашихе на Восточном шоссе, 2. Сделать это можно как лично посетив центр, так и дистанционно через интернет.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.