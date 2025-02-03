Профессиональная переподготовка и повышение квалификации становятся доступными благодаря контрактной службе. Военнослужащие получают надежный социальный пакет и множество гарантий, рассказал депутат Мособлдумы Михаил Раев, отвечая на вопрос, какие преимущества есть у контрактников, заключивших договор с Минобороны России.

Депутат Мособлдумы Раев перечислил преимущества службы по контракту с Минобороны

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации становятся доступными благодаря контрактной службе. Военнослужащие получают надежный социальный пакет и множество гарантий, рассказал депутат Мособлдумы Михаил Раев, отвечая на вопрос, какие преимущества есть у контрактников, заключивших договор с Минобороны России.

По словам Раева, военные специалисты проходят целевое обучение по востребованным направлениям. Их подготовка осуществляется планомерно и профессионально, с учетом будущей специализации. Такой системный подход позволяет создавать высококлассных военных профессионалов, готовых к выполнению специальных задач.

«Перечень мер поддержки военнослужащих по контракту и их семей, который охватывает практически все сферы, вы можете найти на сайте Московской областной думы. Практика показывает, что все меры поддержки востребованы, а также мы всегда открыты для предложений и инициатив», — рассказал Раев.

Поддержка военнослужащих и их близких находится под особым контролем государства. Семьям защитников Отечества предоставляется целый комплекс льгот и привилегий. Так, при заключении контракта с министерством обороны военные и члены их семей получают право на приостановку выплат по кредитам. Исключение составляют только алиментные обязательства — их необходимо выполнять в любом случае.

Дополнительные преференции касаются и подрастающего поколения. Дети военнослужащих имеют приоритетное право на зачисление в дошкольные учреждения, а при поступлении в престижные университеты страны для них действуют специальные квоты. Кроме того, если на предприятии проводится оптимизация штата, то родственники военных с несовершеннолетними детьми получают преимущественное право сохранить рабочее место.

Льготы и выплаты

Участники специальной военной операции также получают ряд налоговых льгот, включая освобождение от налогообложения одного объекта имущества каждой категории. Работающим военнослужащим гарантируется сохранение их должности не только во время действия контракта с министерством обороны, но и на протяжении трехмесячного периода после его завершения.

Государство предоставляет особую поддержку пожилым родителям военнослужащих. Им доступно приоритетное право на получение места в государственных медицинских учреждениях в случае необходимости госпитализации. Кроме того, они могут воспользоваться комплексом бесплатных социальных услуг непосредственно у себя дома.

В рамках поддержки военнослужащих и их близких предусмотрен целый ряд финансовых компенсаций. За подписание контракта военные получают разовую выплату, включающую государственное пособие в размере 400 тысяч рублей. Помимо базового оклада, бойцам полагаются дополнительные средства за участие в боевых операциях и получение наград.

Максимальную единовременную поддержку среди всех регионов предлагает Московская область. Заключив контракт с Минобороны в этом регионе, военнослужащий может получить общую сумму в 2,3 миллиона рублей, из которых 1,9 миллиона составляет региональная выплата.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе функционирует специализированный центр по набору военнослужащих, расположенный по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Будущим бойцам предоставляется полный комплекс услуг: от консультаций по льготам до размещения с трехразовым питанием. Центр также организует военную подготовку и, при необходимости, обеспечивает доступ к профильным специалистам. Желающие подписать контракт могут обратиться в это учреждение Подмосковья для оформления всех необходимых документов.

Узнать подробности можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.