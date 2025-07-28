«От 5 450 000 рублей полагается каждому контрактнику за первый год с учетом выплат правительства Московской области и министерства Обороны Российской Федерации. Денежное довольствие в месяц составляет от 210 тыс. рублей», — сказала Карзубова.

Она уточнила, что еще гарантирован особый уровень взаимодействия с близкими и семьями контрактников.

По ее словам, в Московском областном пункте к отбору граждан на службу по контракту в Балашихе подходят комплексно, организовывается весь цикл мероприятий — от прибытия гражданина до убытия его уже в статусе контрактника в войска.

Так, как пояснила парламентарий, гражданин может пройти весь цикл мероприятий в одном месте — от первичного обращения до отправки в войска. Это повышает удобство и оптимизирует процесс для кандидатов. Создаются комфортные условия для граждан, проходящих отбор: удобные помещения, доступность информации, организованность процесса.

«Объединение различных служб (медицинская, психологическая, юридическая и др.) позволяет более слаженно и быстро проводить отбор. Сокращаются временные и организационные затраты на прохождение всех необходимых процедур», — добавила депутат.

Также она отметила квалифицированный персонал пункта отбора. В едином центре работает подготовленный штат специалистов, что обеспечивает качественное проведение всех этапов отбора.

«Объединенный пункт в Балашихе позволяет оптимизировать и упростить процесс отбора граждан на контрактную службу, сделать его более эффективным и привлекательным для потенциальных кандидатов», — заключила Карзубова.

Забота о бойцах СВО

Пока военнослужащие участвуют в спецоперации, защищая Родину, правительство заботится об их близких. Семьи бойцов имеют возможность приобрести собственное жилье на особых условиях. Благодаря накопительно-ипотечной системе государство помогает оплачивать квартиры или дома для военных и их родственников.

Кроме того, детям участников СВО стало проще получить высшее образование. Ведущие учебные заведения страны выделяют 10% бюджетных мест специально для таких абитуриентов. А дети погибших или раненых военнослужащих могут поступить в университет вообще без экзаменов.

Бойцы, участвующие в специальной военной операции, могут получить много дополнительных привилегий как от государства, так и от регионов. Они становятся ветеранами боевых действий, а их дети получают бесплатное питание в школах и возможность бесплатно ходить в кружки и спортивные секции. Также семьям компенсируют коммунальные платежи, а дети могут отдыхать в оздоровительных лагерях. Это лишь часть поддержки, которую предоставляют участникам СВО.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2 открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны. В одном месте можно пройти медицинское обследование, курсы боевой подготовки, а также получить консультации узких специалистов, в том числе по юридическим и банковским услугам. На время оформления документов и прохождения курсов всех бойцов обеспечивают жильем и трехразовым сбалансированным питанием.

Кроме того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Подмосковье. Регион выделяет из собственного бюджета бойцам в виде разовой поддержки 2,6 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к начислению из федерального бюджета, размер которого равен 400 тыс. рублей. В итоге только при подписании контракта в Балашихе бойцы разово получают 3 млн рублей.

В дальнейшем им будут ежемесячно выплачивать зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. При этом финальная сумма зависит в том числе от наличия наград и звания конкретного служащего.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.