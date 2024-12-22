Депутат из Подольска направил помощь бойцам СВО

Депутат Совета депутатов округа, генеральный директор ООО «Русский рыбный мир» Евгений Исаев передал свыше 5 тысяч банок рыбных консервов, выпускаемых на возглавляемом им предприятии, а также более 17 500 бутылок горной питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«За счет собственных средств отправил очередную партию гуманитарной помощи бойцам 1-й Славянской бригады ВС РФ в зону проведения СВО. В составе груза было отправлено свыше 5 тыс. банок консервированной продукции ООО „Русский рыбный мир“ и более 17 500 бутылок горной питьевой воды Аксаут, которые сегодня бойцы получили. На постоянной основе оказываем поддержку нашим бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, и продолжим работу в этом направлении. Наша сила — в единстве!» — сказал Исаев.

Помощь военнослужащим может оказать каждый. Волонтерский центр на Ульяновых, 1, ежедневно принимает все необходимое для бойцов. Позвонить в центр можно по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.