Депутат: бойцы СВО рассказали, почему возвращаются к товарищам после ранений

Российские власти постоянно держат связь с бойцами СВО, которые ушли служить в рамках мобилизации или подписав контракт с Минобороны. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Эдуард Живцов рассказал, что лично поддерживает контакт как с военными, так и с их семьями и знает, почему они часто возвращаются в зону соприкосновений после ранений и восстановления.

«Среди военнослужащих СВО, с кем мне довелось общаться, были и те, кто после ранения проходил реабилитацию. Так вот даже те из них, кто мог быть демобилизован по ранению, уверенно говорили, что хотят вернуться обратно, к своим товарищам. Сильные духом, достойные уважения ребята», — пояснил Живцов.

Среди военных, которые в настоящее время находятся в зоне соприкосновения, есть в том числе и жители Московской области. В регионе продолжается отбор бойцов на службу по контракту. Присоединиться можно здесь: контрактмо.рф.

О мерах поддержки

Живцов рассказал, что мобилизованные, контрактники, добровольцы и члены их семей постоянно находятся в ежедневном поле зрения властей. Депутат в том числе лично держит с ними связь, с некоторыми общается через помощников.

«Стараюсь также навещать бойцов непосредственно на линии боевого соприкосновения, куда отвожу гуманитарный груз. Обсуждаем с ними и меры поддержки военнослужащих, которые приняты в нашем регионе. В целом, многие успешно ими пользуются», — рассказал депутат.

Государство заботится о том, чтобы военных ничего не отвлекало от службы, поэтому заботу об их семьях взяло на себя, разработав целый комплекс мер поддержки. Например, для детей участников СВО действуют льготы при поступлении в высшие учебные заведения, а сами ветераны боевых действий могут получить бесплатно земельный участок. Жены бойцов СВО могут пройти курсы профессиональной переподготовки, а родители могут проходить лечение и пользоваться услугами соцработников в случае такой необходимости.

«Для удобства наших героев в каждом округе создан офис Фонда защитников Отечества, где они и их семьи могут получить всю необходимую информацию. Для тех же, кто принял решение посвятить себя службе России, был создан объединенный центр в Балашихе», — рассказал депутат.

О центре

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 находится единый центр отбора бойцов на службу по контракту с Минобороны. Пункт сделан максимально удобным — организовано проживание, питание, можно пройти медкомиссию и получить консультацию у специалистов, в том числе юриста, нотариуса. Также в пункте отбора работают профессиональные инструкторы, ветераны боевых действий, для организации первичной подготовки и обучения кандидатов. Ежедневно здесь принимают добровольцев из Подмосковья и других регионов России. Все удобно и понятно организовано.

«Добровольцы оформляют и подписывают контракт, проходят специальную медкомиссию. После чего проводится первичная военно-медицинская подготовка. Уже потом бойцы распределяются в конкретные части», — рассказал Живцов.

Обратиться в пункт отбора могут жители всех регионов России. Более того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Балашихе, так как при заключении контракта бойцы разово получают одно из самых высоких по стране разовых пособий — 3 млн рублей. Эта сумма выплачивается вне зарплаты в разовом формате в качестве поддержки.

О деньгах

Каждый боец, отправившийся служить в зону СВО, ежемесячно получает высокую зарплату. Финальная сумма формируется с учетом наград, рода выполненных задач и звания. Но минимальная зарплата начинается от 200 тысяч рублей.

Бойцы за первый год службы, включая единовременную выплату при заключении контракта, получают не менее 5,5 миллионов рублей.

Зарплата военных зависит от должности и звания. Так, командир отделения в звании сержанта ежемесячно зарабатывает от 232 тысяч рублей, а сержант на должности заместителя командира взвода — от 242 тысяч рублей. При расчете денежного довольствия учитываются также дополнительные выплаты за имеющиеся награды и специфику выполняемых задач.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.