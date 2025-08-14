Дела о терактах завели после атак дронов ВСУ на Ростов-на-Дону и Белгород

По факту атак дронов ВСУ на объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде были возбуждены уголовные дела о террористических актах (ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщает пресс-служба СК РФ .

В рамках уголовного дела устанавливаются украинские командиры, отдавшие преступные приказы, а также военные, исполнившие их.

По данным следствия, 14 августа украинцы направили свои дроны, снаряженные взрывными устройствами, на гражданские объекты. В результате атак в Ростове-на-Дону пострадали 13 человек, также повреждения получили несколько МКД на улицах Тельмана и Лермонтовской.

В Белгороде ранены три человека. В больницу были доставлены мужчина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями, его супруга и третий пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги.

Массированная атака дронов ВСУ по Белгороду и Ростову-на-Дону началась утром в четверг. В Белгороде все еще слышны взрывы, за утро там сбили 30 БПЛА. В Ростове-на-Дону введен локальный режим чрезвычайной ситуации.