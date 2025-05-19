Дагестанец 29 дней прятался от французских наемников под танком у Волчанска

Махачкалинец и старший сержант 136-й бригады ВС РФ Рамазан с позывным «Казбек» почти месяц прятался от французских наемников под подбитым танком. Армеец участвовал в боях у села Тихое Харьковской области и оказался единственным выжившим из своей группы, сообщает Mash Gor .

Столкновение, в котором погибла группа Казбека, произошло в начале апреля вблизи города Волчанск. Сперва Рамазан укрывался со своим сослуживцем, однако товарищ погиб на 10-й день.

После смерти напарника Казбек стал в одиночку прятаться под танком, не имея ни воды, ни продуктов, ни медикаментов. Штурмовик добывал воду во время дождя — он подставлял бутылку и собирал в нее капли.

Спустя 29 дней Казбек решил покинуть укрытие и дошел до блиндажа. Там он встретился с российскими военными, в том числе одним из земляков. Он оказал Рамазану первую помощь и помог эвакуировать его.

Сейчас Казбек проходит лечение в госпитале.