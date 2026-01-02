Обстановка для украинских военных на южном фронте становится все более сложной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на некоторых направлениях вынуждены отступать, об этом сообщает «Политика Страны» со ссылкой на CNN.

Американский телеканал пришел к таким заключениям, анализируя ситуацию в районе Гуляйполя. По информации, полученной от украинского офицера, в этом районе идут ожесточенные бои, где Вооруженные силы России (ВС РФ) применяют тактику малых пехотных групп, стремясь найти слабые места в украинской обороне и осуществить прорыв.

Положение осложняется нехваткой солдат и трудностями в проведении ротации личного состава. Подразделения территориальной обороны, длительное время удерживавшие свои позиции, понесли значительные потери и не смогли вовремя получить подкрепление и восстановление.

Наблюдатели отмечают, что ВСУ все чаще используют беспилотные летательные аппараты в качестве средства компенсации недостатка живой силы. Однако, в условиях городской застройки, эффективность дронов снижается, так как наступающие подразделения могут находить укрытие в подвалах и разрушенных строениях.

В качестве дополнительного фактора указывается отсутствие единого командования на южном направлении и приоритетное внимание к обороне других участков линии фронта, что делает переброшенные резервы недостаточными и прибывшими слишком поздно.

По мнению CNN, ситуация в окрестностях Гуляйполя является отражением общей проблемы, с которой сталкиваются ВСУ: большая протяженность линии фронта, нехватка личного состава и необходимость принимать сложные решения относительно того, какие территории удерживать, а где существует риск прорыва.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.