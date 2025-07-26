«Чуть не подловили, укропчики»: военкор Филатов вышел на связь

Военкор Филатов вышел на связь и опроверг слухи о своей гибели

После слухов о смерти военкор Андрей Филатов вышел на связь с подписчиками в своем Telegram-канале «Репортер Filatov» и сообщил, что жив. При этом он подтвердил, что ситуация была опасной, но ему повезло.

По словам Филатова, в течение месяца он пользовался дорогой, где был установлен пост глушения. Но после того как в работу были внесены изменения и расширена зона обзора, часть проезжей части попала в радиотень.

Военкор отметил, что знал о приближении FPV-дронов противника, но все равно хотел проверить определенный участок.

«Я знал и слышал, что летит много FPV. РЭБ на буханке. План был надежен, как швейцарские часы. Но… очки забыл, пыли в глаза набил… Буханку обогнал, под ее РЭБ не попадал. Останавливаться и сбрасывать электричку не захотел. Увернулся, в общем», — написал военкор (орфография и пунктуация автора сохранены — ред.).

Филатов отметил, что российские военные продолжают работать в зоне СВО. В ближайшее время они нарастят количество постов с глушилками.

Ранее Филатов и сопровождавшие его люди перестали выходить на связь после того, как попали под удар украинского FPV-дрона под Красноармейском (украинское название города — Покровск).