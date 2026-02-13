«Что сейчас было?»: странный хлопок услышали в Волгограде после атаки БПЛА

В Волгограде утром в пятницу местные жители обсуждают странный громкий хлопок, который прогремел ровно в 08:00. Его слышали в нескольких районах, сообщает V1.ru .

Громкий хлопок и вибрацию отчетливо слышали и ощущали жители Центрального района, части Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского. В официальных аккаунтах местных органов власти нет комментариев о странном звуке, который переполошил утренний город. Но также ранее администрация Волгограда и области говорила о проведении работ по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим при ночной атаке дронов.

«А это что сейчас было? Какой-то громкий „бух“, который не столько слышался, сколько ощущался на уровне вибрации пола и стен», — спрашивают волгоградцы в чатах.

По их словам, горожане уже и не знают, что думать.

При атаке БПЛА противника в Волгоградской области этой ночью пострадали три человека, в том числе ребенок. В городе организовали пункт временного размещения.

