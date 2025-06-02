Чтение книг и баня: солдат ВСУ рассказал о распорядке дня в российском плену

Украинский боец, освободившись из плена ВС РФ, не хочет возвращаться в ряды ВСУ

Солдат украинской армии Артем Грубыч поделился воспоминаниями о своей жизни в российском плену. Он выразил нежелание продолжать службу в ВСУ и поделился мечтами о спокойной семейной жизни, сообщает RT .

Уроженец Полтавы Грубыч был мобилизован в украинскую армию в 2023 году. Впоследствии, во время наступления на российские позиции на запорожском направлении, он оказался в плену.

Артем признался, что не видит смысла в возвращении в ряды ВСУ, полагая, что это не принесет ничего позитивного. Он надеется, что после возвращения домой его ждет мирная и счастливая семейная жизнь.

Он также рассказал об условиях содержания в плену. По его словам, среди пленных поддерживался четкий распорядок дня. Они поочередно выполняли обязанности по уборке помещений и смене постельного белья. Еженедельное посещение бани было обязательным.

Артем отметил, что у каждого пленного было свободное время, в частности для чтения.

Грубыч вернулся на Украину 23 мая 2025 года в результате обмена военнопленными.