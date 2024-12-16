Членам Общественной палаты Мытищ передали награды из зоны СВО

сегодня в 10:21

Комиссия по физической культуре и спорту Общественной палаты городского округа Мытищи провела заседание, на котором обсудили итоги проделанной работы за год, наметили планы на будущую работу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На заседание были приглашены коллеги, оказывавшие помощь в сборе и доставке нашим ребятам в зону СВО гуманитарной помощи. Комиссия по спорту за прошедший год организовала и доставила в Луганскую и Донецкую Народные Республики 8 рейсов гуманитарной помощи, в которой были медикаменты, хирургический стол, газовые баллоны, необходимые вещи, письма солдатам и наборы от детей, продукты, бытовые товары, стройматериалы, радиостанции и многое другое.

Председатель окружной Общественной палаты Игорь Савош и председатель комиссии по спорту ОП Михаил Токарев вручили знаки отличия и благодарности, переданные с передовой:

Почетные крест «За милосердие и гуманитарную помощь» от воинской части ЛНР.

Медали «За содействие СВО» от регионального «Боевого братства» и от воинской части ЛНР.

Грамоты и благодарности от дошкольных учреждений и общественных организаций ЛНР

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев