сегодня в 13:38

Российские штурмовики вступили в стрелковый бой с румынами и поляками на СВО

Штурмовые группы российской группы войск «Днепр» столкнулись в стрелковом бою на СВО с наемниками из Румынии и Польши, воевавшими на стороне украинцев. По словам десантника ВС РФ с позывным Зема, уровень морального духа у этих «солдат удачи» крайне низок, сообщает РИА Новости .

«Мое подразделение сталкивалось в стрелковом бою с поляками, наречие польское, и с румынами», — рассказал боец группировки войск «Днепр».

Зема добавил, что румынские и польские наемники — это бойцы со слабой мотивацией. Российские военные сражаются за свое Отечество и Родину, а поляки с румынами воюют «чисто за деньги», отметил участник спецоперации.

Ранее в России задержали двух колумбийцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.