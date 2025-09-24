Число пострадавших при ударе БПЛА ВСУ по Новороссийскую увеличилось до 8

сегодня в 17:16

Количество пострадавших при ударе БПЛА ВСУ по Новороссийску выросло до 8

Количество пострадавших при ударе БПЛА ВСУ по Новороссийску в Краснодарском крае выросло до восьми. Еще два человека погибли, сообщает пресс-служба Администрации муниципального округа со ссылкой на оперативный штаб региона.

Шестерых доставили в новороссийскую больницу. У троих травмы средней тяжести, еще трое — «тяжелые».

В одном из строений продолжается пожар. Его тушат.

Из-за падения обломков БПЛА ВСУ, повреждены семь домов. Среди них отель «Новороссийск».

Повреждены 20 автомобилей. Три из них полностью сгорели.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.