Число пострадавших при ударе БПЛА ВСУ по Новороссийскую увеличилось до 8
Фото - © Медиасток.рф
Количество пострадавших при ударе БПЛА ВСУ по Новороссийску в Краснодарском крае выросло до восьми. Еще два человека погибли, сообщает пресс-служба Администрации муниципального округа со ссылкой на оперативный штаб региона.
Шестерых доставили в новороссийскую больницу. У троих травмы средней тяжести, еще трое — «тяжелые».
В одном из строений продолжается пожар. Его тушат.
Из-за падения обломков БПЛА ВСУ, повреждены семь домов. Среди них отель «Новороссийск».
Повреждены 20 автомобилей. Три из них полностью сгорели.
